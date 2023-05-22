Göztepe muhteşem seriyle Play-Off'a geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında deplasmanda Bodrumspor'la 1-1 berabere kalıp ligi 60 puanla 7'nci sırada tamamlayan Göztepe adını Play-Off'a yazdırırken, bu süreçte çok başarılı bir seri yakaladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında deplasmanda Bodrumspor'la 1-1 berabere kalıp ligi 60 puanla 7'nci sırada tamamlayan Göztepe adını Play-Off'a yazdırırken, bu süreçte çok başarılı bir seri yakaladı. Sarı-kırmızılılar dünkü maçın ardından yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Son olarak 5 Şubat tarihinde Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, ardından oynadığı 14 müsabakada 2'si hükmen olmak üzere 8 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 6 defa da berabere kalan Göztepe, 30 puan toplayıp adını 7'nci sıraya yazdırdı.

AVANTAJI KAÇIRDI

Öte yandan takımlarını Bodrum'da yalnız bırakmayan Göztepe taraftarı da maç sonu özellikle kaleci Arda'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın 74'üncü dakikasında hatalı bir gol yiyen genç eldiveni maç bitiminde tribünler bağrına bastı. Arda'ya moral veren taraftarlar diğer oyuncularla da tezahürat yaparak Play-Off öncesi takımı ateşledi.