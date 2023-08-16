Göztepe, MKE Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm'ü transfer etmek üzere

Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. MKE Ankaragücü'nden sağ bek ve sağ kanat Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Yeni sezonun ilk hafta maçında Akhisar'da karşılaştığı Sakaryaspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son olarak Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların, Süper Lig temsilcisi Mke Ankaragücü'nden sağ bek ve sağ kanat Fıratcan Üzüm'ü de kadrosuna dahil etmek üzere olduğu bildirildi.

Eskişehirspor altyapısından yetişip Trabzonspor, Ümraniyespor, Adanaspor ve son olarak MKE Ankaragücü formasını terleten 24 yaşındaki futbolcunun İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir aksilik görülmezse resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Fıratcan, geçen sezon sarı-lacivertli formayı Süper Lig'de 10 maçta terletirken, 403 dakika süre aldı.