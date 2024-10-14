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Göztepe, Manisa FK'yı 3-2 Yenerek Hazırlık Maçını Kazandı

Göztepe, Manisa FK'yı 3-2 Yenerek Hazırlık Maçını Kazandı
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Süper Lig takımlarından Göztepe, 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını 3-2'lik skorla kazandı. Göztepe'nin gollerini Ahmed ve Juan kaydetti.

SÜPER Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 12 puan toplayıp milli araya 6'ncı basamakta giren Göztepe, 1'inci Lig'in Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Göztepe 3-2 kazandı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Arda Özçimen - Ogün Bayrak, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, İsmail Köybaşı, Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki, Victor Hugo, Juan, David Datro Fofana ilk 11 ile sahaya çıktı.

Göztepe 22'nci dakikada Ahmed, 33'üncü ve 44'üncü dakikalarda Brezilyalı golcüsü Juan'ın golleriyle galip geldi. Milli aradan sonra Süper Lig'de Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren stoper Miroshi ve forvet Kubilay maçta görev alamadı. Miroshi'nin sakatlığının sürdüğü ve 2 hafta sonra takıma dahil olacağı bildirildi. Maçın ardından Manisa FK'nın çalıştırıcısı Çağdaş Çavuş'la da sohbet eden Teknik Direktör Stanimir Stoilov iki takımın mücadelesinden memnun kaldığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

3-sayfa Manisa Futbol Spor

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