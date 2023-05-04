Göztepe, Manisa FK karşısında Play-Off'u garantilemeyi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig'de sezonun flaş takımlarından Göztepe, Manisa FK karşısında galip gelirse Play-Off'u garantileyecek. Ligde son 11 maçta namağlup 8 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattına yerleşen Göztepe, Manisa FK'yı mağlup ederek finaller için bilet almaya çalışacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısının en flaş takımlarından Göztepe, bu hafta Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda yenerse normal sezonun bitimine 2 maç kala Play-Off oynamayı garantileyecek. Ligde son 11 maçta namağlup 8 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattına yerleşen, son 14 haftadan ise 10 galibiyet çıkaran Göz-Göz, Manisa FK önüne finaller için bilet almaya çıkacak. Ligde 57 puanla 6'ncı sıradaki İzmir temsilcisi, 52 puanla 8'inci basamaktaki rakibini de mağlup ederse Play-Off biletini matematiksel olarak alacak.

Göz-Göz kazanırsa Play-Off sınırındaki Manisa ekibinin sarı-kırmızılıları son 2 maçta yakalama imkanı kalmayacak. Göztepe, ligde 6 puan gerisinde 51 puanla 9'uncu sırada yer alan Beyçimento Bandırmaspor'dan ise ikili averajla üstün durumda. Son 3 haftada hem Play-Off'u garantilemeyi hem de 4 puan gerisinde olduğu direkt final oynayacak 3'üncü basamakta yer alan Pendikspor'u yakalamayı hedefleyen Göztepe maratonun son virajına moralli hazırlanıyor.