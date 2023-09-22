Göztepe, Manisa FK ile zorlu mücadeleye çıkacak

ŞAMPİYONLUK paralosıyla başladığı 1'inci Lig'de ilk 5 maçta 5 puan toplayabilen Göztepe yarın namağlup 11 puanla ikinci basamaktaki Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada İlker Yasin Avcı görev alacak. Ev sahibi Manisa FK'da sakatlığı süren Oğuzhan Berber mücadelede forma giyemeyecek. Konuk Göztepe'de ise tedavileri devam eden sol bek İsmail Köybaşı ile kanat Billal Messaoudi görev alamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 40 TL olarak belirlendi. Son olarak deplasmanda Giresunspor'la golsüz berabere kalan Manisa FK'nın Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Korkmaz, "Sezona iyi başladık. Göztepe güçlü bir rakip. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Geçen hafta evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin Hırvat çalıştırıcısı Radomir Kokovic ise sahaya 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ve oyuncularına güvendiğini dile getirdi.