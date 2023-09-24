Göztepe, Manisa FK deplasmanında galip geldi

Milli aranın ardından geçen hafta evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalıp 1'inci Lig'de üst sıralara tırmanamayan Göztepe, Manisa FK deplasmanında hayat buldu. Akhisar'da rakibini 88'inci dakikada Celil'in attığı golle 1-0 yenen GözGöz çok kritik bir galibiyete imza attı. Son 3 maçında toplam 7 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar zirve yarışında yeniden söz sahibi olmayı başardı. Futbolcular ve teknik ekip alınan 3 puanı tribünlere gelen Göztepeli taraftarlarla kutladı. Göztepe'de eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarlar tarafından istifaya davet edilen teknik direktör Radomir Kokovic de üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa attı.

Karşılaşmanın sonunda değerlendirmelerde bulunan Hırvat çalıştırıcı, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Buraya kadar gelip bizim destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. Her maç için çok sıkı çalıştıklarını ifade eden Kokovic, "Bu maçta da fırsatlarımız oldu ama değerlendiremedik. Bunun üzerine daha fazla çalışacağız. Zor bir zeminde, Manisa FK gibi güçlü bir takıma karşı oynadık" ifadelerini kullandı.

Kokovic, "Mame Diouf'un takım arkadaşının yaptığı bir hatan dolayı 60 metre sprint attığı gördüğümde, gerçekten bizim doğru yolda olduğumuzu anladım. Biz, bu kulüp ve şehir için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sakatlıklarla mücadele eden oyuncularımız var. Bu isimler takımın anahtarları. Umarım en kısa sürede sakatlık sürecini atlatırlar. Deplasmanlarda 3 maç oynayıp hiç gol yemedik ve 7 puan aldık. Artık evimizde de kazanmalıyız" yorumunu yaptı.