Göztepe, Mame Diouf'u kadrosuna kattı

Göztepe, son olarak Konyaspor forması giyen 34 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Diouf'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, A. Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ve Diambars'dan İbrahima Sory Diallo'yu kadrosuna kattığını açıklamıştı. İzmir temsilcisi son olarak Süper Lig takımlarından Konyaspor forması giyen 34 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Diouf'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "1987 doğumlu hücum oyuncusu Mame Diouf ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - İZMİR