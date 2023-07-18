Göztepe, Mame Diouf transferinde sona geldi

Göztepe, Konyaspor'dan Mame Diouf'u transfer etmek için 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Ahmed Ildız'ın da transferi açıklanacak.

İZMİR'in 1'inci Lig'deki temsilcilerinden Göztepe'yi 22 Temmuz'da başlayacak İtalya kampı öncesi transfer heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar uzun zamandır beklediği golcü Mame Diouf transferinde sona geldi. Son olarak Konyaspor'da görev yapan Senegalli golcünün 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Diouf'un yanı sıra Göztepe'nin bu hafta geçen sezon Eyüpspor ve Pendikspor'da kiralık oynayan Alanyasporlu 26 yaşındaki orta saha Ahmed Ildız'ı da açıklayacağı ifade edildi. Şu ana kadar Mateusz Lis, Sory Diallo, Tarkan Serbest, Ali Dere, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş ve Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna dahil eden Göztepe'nin gidecek yabancı oyuncuların durumuna göre takviyelerini sürdüreceği bildirildi.