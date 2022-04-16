Göztepe maçından notlar

İZMİR (DHA) - -İsmail Kartal'dan zorunlu tek değişiklik

- Fenerbahçe'de tek eksik

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil üstlendi.

Sarı-lacivertli oyuncular, ayrıca karşılaşma öncesindeki seremoniye de "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankart ile çıktı.