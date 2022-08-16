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Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı

Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenen Göztepe, transferde 14'üncü imzasını attırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenen Göztepe, transferde 14'üncü imzasını attırdı.

Sarı-kırmızılılar, FSV Frankfurt ekibinden bir süre denediği, Türk vatandaşlığı da bulunan Alman stoper Lukas Erhan Gottwalt'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1997 doğumlu defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.İzmir temsilcisi Trabzonspor'dan ayrılan 33 yaşındaki eski milli sol bek İsmail Köybaşı ile de sözleşme imzalayacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Frankfurt Spor Haberler

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