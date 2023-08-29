Haberler

Göztepe, Lukas Erhan Gottwalt'ın sözleşmesini feshetti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lukas Erhan Gottwalt'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını açıkladı. Kulüp, Lukas Erhan'a başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lukas Erhan Gottwalt'ın sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lukas Erhan Gottwalt'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lukas Erhan'a hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Lukas Erhan." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Trendyol Futbol Spor Haberler

title