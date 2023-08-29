Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lukas Erhan Gottwalt'ın sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lukas Erhan Gottwalt'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lukas Erhan'a hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Lukas Erhan." ifadelerine yer verildi.