Göztepe lige konsantre olacak

Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 maçta kurtuluş mücadelesi verecek düşme hattındaki Göztepe'de kulüpte hareketli günler yaşanırken, sarı-kırmızılı takım ise İttifak Holding Konyaspor maçına konsantre oldu. Kulübün hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in geçen hafta içinde 8 yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa etmesinin ardından Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü şirketi devralmak için resmen talip olurken, birçok isim de talipler arasında geçiyor. Taraftarda yaz aylarını bulabileceği belirtilen devir süreciyle ilgili meraklı bekleyiş sürerken, takım ise bu gelişmelerin ışığında Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde moralsiz olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sepil'in görevini bırakmasına rağmen kalan 8 maçta maddi ve manevi yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamasının ardından teknik direktör Stjepan Tomas, 8 maçta kurtuluş inancını oyuncularına yineledi. Umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini ifade eden Hırvat teknik adamın, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak asla pes edemeyiz. Önümüzde toplanmamış 24 puan var. Bizler işimize bakacağız ve son ana kadar mücadele edeceğiz" cümlelerini kurduğu öğrenildi.Başkan Sepil'in ise sezon sonuna kadar taliplerle görüşmelerini sürdüreceği bildirildi. Ankersen ve Belgü dışında da kulübü devralmak isteyen şirketlerin olduğu ancak iki isim dışında şu ana kadar resmi temasların olmadığı kaydedildi.