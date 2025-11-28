Haberler

Göztepe, Lider Vakıfbank'la Karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi'nde 7 maçta mağlubiyet alarak düşme potasına giren Göztepe, yarın lider Vakıfbank'la zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Göztepe, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet hedefliyor.

SULTANLAR Ligi'nde çıktığı 7 maçta mağlubiyet alarak düşme potasına giren Göztepe yarın deplasmanda 7'de 7 yapan lider Vakıfbank'la karşılaşacak. Müsabakada Serap Kuka, İbrahim Acar hakem ikilisi düdük çalacak. Ligde zor bir süreçten geçen Göztepe, favori olarak sahaya çıkacak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atma hedefiyle mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
İstanbul'da 'Black Friday' çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı

Takvime bakan soluğu mağazalarda aldı! Birbirlerini ezdiler
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği: 2 personel etkilendi
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.