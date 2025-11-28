Göztepe, Lider Vakıfbank'la Karşılaşacak

SULTANLAR Ligi'nde çıktığı 7 maçta mağlubiyet alarak düşme potasına giren Göztepe yarın deplasmanda 7'de 7 yapan lider Vakıfbank'la karşılaşacak. Müsabakada Serap Kuka, İbrahim Acar hakem ikilisi düdük çalacak. Ligde zor bir süreçten geçen Göztepe, favori olarak sahaya çıkacak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atma hedefiyle mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor