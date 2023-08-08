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Göztepe, KV Kortrijk'ten Billel Messaoudi ile görüşmelerde son aşamaya geldi

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Göztepe, KV Kortrijk forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi ile transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi. Transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Göztepe, KV Kortrijk forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Bir pürüz çıkmaması durumunda sarı-kırmızılıların transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Samsunspor'dan Celil Yüksel'i kadrosuna katan İzmir temsilcisi, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Belçika Pro Lig ekiplerinden KV Kortrijk'de top koşturan, kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Billal Messaoudi'nin transferinde son aşamaya geldi. Görüşmelerde bir pürüzün çıkamaması durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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