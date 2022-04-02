Göztepe kurtuluş yolunda Konya'da

Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçını kaybedip kümede kalma şansını azaltan Göztepe, yarın ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un rakibi olacak. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Sıralamada 27 puanla 18'inci basamakta yer alan, son 8 haftaya kurtuluş hattının 8 puan gerisinde başlayan sarı-kırmızılılarda kart cezaları sona eren sol bek Berkan ve orta saha Aytaç, görev verilmesi dumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

İyileşen Atınç ve Boubandje de kafileye dahil olurken, tedavisi devam eden Angel maçta forma giyemeyecek. Kaleci İrfan Can ise milli ara öncesi 19 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada 2-0 kaybedilen son maçta taraftarla tartıştıktan sonra süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Son haftalarda Başkan Mehmet Sepil'in istifası ve devir gündemiyle sarsılan Göz-Göz'ün başında çıktığı 2 maçtan puan alamayan teknik direktör Stjepan Tomas, ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Konyaspor'u sarı-kırmızılıların eski teknik patronu İlhan Palut çalıştırıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor