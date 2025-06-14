Göztepe Kulübü 100. Yılını Kutluyor

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankersen, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Göztepe camiasının tutkusundan çok etkilendiğini belirtti.

Bu tutkunun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Ankersen, "Bugün sadece geride kalan 100 yılı kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair hayallerimizi de ateşliyoruz. Göztepe'nin ne olabileceğine dair umutlarımızı tazeliyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de Göztepe formasıyla gezen çocukları gördükçe geleceğe dair umutlarının daha da arttığını anlatan Ankersen, kutlamalara katılamadığı için üzgün olduğunu aktardı.