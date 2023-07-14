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Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 26 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili açıklama yapan Göztepe, Kanatsızkuş'a hoş geldin diyerek başarılar diledi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen oyuncu 4 gol atmıştı.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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