Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 26 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili açıklama yapan Göztepe, Kanatsızkuş'a hoş geldin diyerek başarılar diledi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen oyuncu 4 gol atmıştı.
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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