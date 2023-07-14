Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, forvet Kubilay Kanatsızkuş'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 26 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.