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Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, forvet Kubilay Kanatsızkuş'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, forvet Kubilay Kanatsızkuş'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 26 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Spor

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