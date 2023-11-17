Göztepe, kritik maçlara çıkacak

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'İNCİ Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK (D) maçlarını kaybedip milli araya Süper Lig potasından uzak giren Göztepe, ilk devrenin kalan 5 haftasında çok kritik rakiplerle karşı karşıya gelecek. Önce düşme hattında yer alan takımlara karşı puan mücadelesi verecek Göz-Göz, devrenin son 3 müsabakasında ise direkt zirve yarışındaki rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Milli aranın ardından ilk olarak evinde 16'ncı Tuzlaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar ertesi hafta yine Gürsel Aksel Stadı'nda 17'nci Giresunspor'u ağırlayacak.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerle oynadıktan sonra Göztepe bu kez ilk 7 içinde yer alan Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Bodrum FK maçlarına çıkacak. Ankara'da 4'üncü sıradaki Gençlerbirliği'ne misafir olacak Göztepe, 16'ncı haftada 30 puanla zirvede adeta tek başına kalan lider Eyüpspor'u konuk edecek. Göz-Göz ilk yarının son haftasında ise şu an 5'inci durumda olan Bodrum FK deplasmanında terleyip 2023 senesini tamamlayacak. Kalan 5 haftada kayıp istemeyen İzmir ekibi, yeni yılda da zirve yarışının içinde olmayı hedefleyecek.