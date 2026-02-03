Haberler

Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, antrenmanlara başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan idmanda orta-şut çalışmaları ve dar alanda oyunla hazırlık süreci sürdürülüyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde orta-şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, 8 Şubat Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı

Dünyada viral olan görüntü için açıklama
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
İran'da kadınlar artık motosiklet kullanabilecek

ABD saldırısına hazırlanan İran'dan dikkat çeken hamle
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Tarımın beşiğinde binlerce dönüm arazi sular altında
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt