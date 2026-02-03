Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, antrenmanlara başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan idmanda orta-şut çalışmaları ve dar alanda oyunla hazırlık süreci sürdürülüyor.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde orta-şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 8 Şubat Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor