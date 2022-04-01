Göztepe, Konyaspor maçı için İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Göztepe, Konyaspor maçı için İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Konyaspor maçı için İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, İzmir'deki son çalışmasını yaptı.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, İzmir'deki son çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi.

Bugün hava yoluyla Konya'ya gidecek Göztepe, son antrenmanını yarın Konya'da yapacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, İzmir, Spor, Haberler

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