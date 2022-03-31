Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor