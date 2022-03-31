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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Nisan, Spor, Haberler

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