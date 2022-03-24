Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title