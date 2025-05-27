Göztepe Kombine Fiyatlarını Belirledi ve Satış Süresini Uzattı

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonu için kombine fiyatlarını belirleyen Göztepe, taraftarın isteği doğrultusunda satış süresini uzattı. İlk olarak 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında satışların yapılacağını duyuran yönetim, talep doğrultusunda süreyi 9 Haziran'a çekti. Kombine yenileme fiyatları tribününe göre 45 bin, 39 bin, 17 bin, 14 bin ve 5 bin 500 TL olarak belirlenirken, genel satış dönemi fiyatları 54 bin, 49 bin, 22 bin 500, 17 bin ve 6 bin 500 TL olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor