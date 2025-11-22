Göztepe, Kocaelispor'u Ağırlıyor

SÜPER Lig'de hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, milli aranın ardından yarın 13'üncü hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıklarını atlatan stoperler Furkan Bayık ve Alan Godoi şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Tedavisi süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Sarı kart cezası olan sağ kanat Arda Okan ise bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci ve 6'ncı kategori 600 TL olarak belirlendi. Göztepe son iki maçında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti.