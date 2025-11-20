Haberler

Göztepe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Kocaelispor'u konuk etmek üzere antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve savunma-hücum varyasyonları yaptı. Maç 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Kocaelispor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
