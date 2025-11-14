Göztepe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.