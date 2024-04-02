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Göztepe, Kocaelispor maçı için hazır

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Trendyol 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalıştı.

Havayolu ile İstanbul'a gidecek Göztepe, buradan karayoluyla Kocaeli'ye geçecek.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Kocaelispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Kaynak: AA / Spor

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