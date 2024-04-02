Göztepe, Kocaelispor maçı için hazır
Trendyol 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalıştı.
Havayolu ile İstanbul'a gidecek Göztepe, buradan karayoluyla Kocaeli'ye geçecek.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Kocaelispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.