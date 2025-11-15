Haberler

Göztepe, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Çift Antrenmanla Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına çift seansla devam etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov liderliğinde yapılan çalışmalarda kuvvet, pas ve şut teknikleri üzerinde duruldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan idmanda takım, daha sonra sahada koşunun ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Akşam antrenmanında ise şut çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, günü savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor

