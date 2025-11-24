Haberler

Göztepe, Kocaelispor ile Beraberlikte 5. Sırayı Korudu

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kalarak 5. sıradaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilgisiz olarak Avrupa yarışındaki hedefini sürdürmeye devam ediyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile berabere kalmasına rağmen 5. sıradaki yerini koruyarak Avrupa yarışındaki takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 13. hafta maçında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk etti. Golsüz sona eren karşılaşmadan bir puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 23'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, iç sahada yenilgisiz devam ediyor

Göztepe, taraftarı önünde yoluna yenilgisiz devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 6 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, hiçbir karşılaşmada mağlup olmadı. Üç galibiyet ve üç beraberlik alan İzmir ekibi, iç sahada toplayabileceği 18 puanın 12'sini hanesine yazdırdı. Göztepe, evinde oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Konyaspor ve Kocaelispor'la berabere kalırken, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni ise mağlup etmeyi başardı.

Göztepe, ligdeki son 3 maçta gol yemedi

Trendyol Süper Lig'de savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, son üç maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu süreçte Gençlerbirliği'ni 1-0, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, Kocaelispor'la da golsüz berabere kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
