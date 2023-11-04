Göztepe, Kocaelispor'a mağlup oldu

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Radomir Kokovic, oyuncuların psikolojik olarak maça iyi başlayamadığını belirtti. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise futbolcularının zor bir atmosferde iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic, psikolojik olarak maça iyi başlayamadıklarını söyledi.

Kokovic, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, mental olarak bu maçı oynamaya hazır olmadıklarını kaydetti.

Oyuncuların çok fazla baskı hissettiğini kaydeden Kokovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncular istediklerini ortaya koyamadılar. Psikolojik olarak maça iyi başlayamadık. Bu maça bir farklı bir formasyonla başladık. 4-3-3 formasyonuyla savunmada ve hücumda açık bir oyun planımız vardı. Oyunun yönünü özellikle ofansif olarak sürekli değiştirmek istiyorduk ama sahada çok sabırsız davrandık."

Kokovic, oyuncuların iyi mücadele ettiğini belirterek, ancak bazen mücadele yeterli olmuyor. Akıllı olmanız ve oyun planına sadık kalmanız gerekiyor. Fakat bunu başaramadık. Özellikle ofansif anlamda sakat oyuncularımız var. Bu yüzden özellikle ön tarafta limitli bir seçeneğe sahibiz şu anda. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü ve istediğimiz hakimiyeti sağlayamadık." dedi.

Taraftarlara teşekkür eden Kokovic, "Gerçekten bugün Şampiyonlar Ligi finali gibi bir ortam yarattılar. Her şey çok güzeldi. 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Gerçekten onlara ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu gece onlara galibiyeti armağan edemediğimiz için üzgünüz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da geçen haftaki morallerini bozan Gençlerbirliği maçından sonra futbolcuların zor bir atmosferde çok iyi bir performans sergilediğini ifade etti

Futbolcularına teşekkür eden Sağlam, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Ligdeki direkt rakiplerimizden birini deplasmanda iyi mücadele ederek, oyunun belirli bölümlerinde daha iyi oynayarak böyle bir galibiyet almak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu galibiyetin, bu üç puanın, bu oyunun, bu mücadelenin moraliyle haftaya içeride oynayacağımız Çorumspor maçını güzel bir şekilde geçmek istiyoruz."

Sağlam, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, "Tek bir hedef, tek bir amaç var, Süper Lig'e çıkmak yani 15 yıllık özleme son verebilmek. Bundan sonraki süreç tabii bizim için daha zor olacak. Ama Allah'ın izniyle biz devre arasına böyle ligin ilk iki sırasında girersek, inşallah devre arasında da bazı eksikliklerimiz var, bazı mevkilerde daha kaliteyi arttırmaya ihtiyacımız var. İnşallah o takviyeleri de yaparsak daha da iyi bir takım olabiliriz." dedi.