1. Lig'in 11. haftasında Göztepe, Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Emir Ortaya kaydetti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, Göztepe 20 puanda kaldı.

Göztepe, Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Suat Güz

GÖZTEPE: Lis – Nielsen (Dk. 56 Fıratcan), Taha (Dk. 90 Tarkan), Atınç, İsmail, Celil (Dk. 56 Traore), Ahmed, Yalçın, Ensar (Dk. 56 Yunus Emre), Mamah (Dk. 71 Kubilay), Diouf

KOCAELİSPOR: Gökhan - Oğuz, Burak, Emir, Atila, Candeias, Yusuf Emre (Dk. 76 Mert), Cihat (Dk. 84 Mesut), Beridze (Dk. 90+1 Alihan), Barış (Dk. 76 Yusuf), Tanque (Dk. 84 Atabey)

SARI KARTLAR: Atila, Gökhan (Kocaelispor)

GOLLER: Dk. 29 Emir (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Göztepe sahasında Kocaelispor'a tek golle mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Emir Ortaya kaydetti. Bu skorla Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, İzmir temsilcisi ise 20 puanda kaldı.

29'uncu dakikada Kocaelispor öne geçti. Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Emir takımını öne geçirdi. 0-1.

32'nci dakikada Ahmed İldiz'in savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Yalçın Kayan'ın şutunu Kocaelispor kalecisi Gökhan kurtardı.

45+2'nci dakikada Barış'ın ortasında Tanque kafayı vurdu, kaleci Lis topu kornere çeldi.

79'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Candeias'ın vuruşunda top direkten döndü.