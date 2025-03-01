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Göztepe, Kazanamama Serisini Sonlandırmak İstiyor

Göztepe, Kazanamama Serisini Sonlandırmak İstiyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor. İzmir ekibi, sakat oyuncuların geri dönüşüyle yeni bir başlangıç yapmayı umuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Göztepe, sezona iyi giriş yaparak başarılı sonuçlar alsa da son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçti. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, 26. haftada pazartesi günü evinde oynayacağı Samsunspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, kırmızı-beyazlıları mağlup edip, Avrupa hattına tekrar girebilmek adına önemli bir 3 puana imza atmayı hedefliyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Göztepe, deplasmanda 3-1 öne geçmesine rağmen rakibine 4-3 mağlup oldu

Sakat futbolcular çalışmalara başladı

İzmir ekibi son dönemlerde sakat oyunculardan dolayı büyük bir sorun yaşasa da, Samsunspor maçının hazırlıklarında Romulo ve Taha Altıkardeş'in yer alması taraftarı mutlu etti. Bu iki önemli oyuncunun da pazartesi günü oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.

Öte yandan Taha Altıkardeş son olarak 4 Ocak'taki Galatasaray deplasmanında forma giyerken, Romulo ise 2 Şubat'ta Alanyaspor'la oynanan iç saha mücadelesinde sahaya çıkmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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