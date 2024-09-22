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Göztepe, Kayserispor'u Ağırlıyor

Göztepe, Kayserispor'u Ağırlıyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor'u Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve Göztepe, bu maçı kazanarak sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 6. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Ozan Ergün yönetecek. Müsabaka öncesinde Kayserispor 3 puanla düşme hattının bir basamak üstü olan 15. sırada yer alırken, Göztepe ise 6 puan 10. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezonki arka arkaya ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Öte yandan 2. haftada oynanan Fenerbahçe maçındaki olaylar sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Bodrum FK karşılaşmasında çeken Göztepe, taraftarıyla yarın tekrar buluşacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve kadro dışı kalan Yalçın Kayan'ın dışında bir eksik bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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