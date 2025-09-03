Haberler

Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan hazırlıklar, ısınma hareketleri ve çeşitli pas çalışmalarıyla sürdü.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, kondisyon koşusu gerçekleştirdiği antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

