Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, kondisyon koşusu gerçekleştirdiği antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.