Göztepe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak.