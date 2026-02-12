Haberler

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak olan Göztepe, antrenmanlarına teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam etti. Takım, ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayarak savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalıştı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

İdmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor
