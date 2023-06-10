Göztepe, Kasımpaşa'nın deneyimli stoperi Tarkan Serbest ile ilgileniyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, bir yandan iç transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yanda da kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yurt dışında 8 yabancı futbolcuyla temas halinde olan sarı-kırmızılıların Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın deneyimli stoperi Tarkan Serbest ile ilgilendiği ifade edildi. Kasımpaşa ile mayıs ayı sonunda sözleşmesi sona erecek gurbetçi futbolcunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonun devre arasında Austria Wien takımından gelen 29 yaşındaki Tarkan, toplam 107 Süper Lig maçında forma giydi.