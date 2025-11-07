Göztepe, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Taktiksel oyunla devam eden antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
Göztepe, maç için bugün İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor