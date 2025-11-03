Göztepe, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma çalışmaları ve pas çalışmalarıyla ilerledi.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor