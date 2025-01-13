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Göztepe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı. Tijanic'in 7. dakikada attığı golle öne geçen Göztepe, maçı bu skorla sürdürdü.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Göztepe: Lis, Heliton, Djalma Silva, Dennis, Moroshi, Koray Günter, Nielsen, Bokele, Tijanic, Juan, Romulo

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Brekalo, Hajradinovic, da Costa, Opoku, Barak, Rodrigues

Gol: Dk. 7 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 34 Romulo (Göztepe), Dk. 43 Sadık Çiftpınar ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki maçta Göztepe, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

2. dakikada sağ kanattan Nielsen'in ortasında, Romulo'nun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Dennis'in sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Tijanic, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

22. dakikada Kasımpaşa hücumunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Hajradinovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.

Göztepe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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