Göztepe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Göztepe, David Tijanic'in 7. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Dennis, kazandığı topu ceza sahasına koşu yapan Tijanic'e aktardı. Tijanic, kalesinden açılan Gianniotis'i geçip sağ çaprazdan topu filelere gönderdi. 1-0
22. dakikada Kasımpaşa savunmasından atılan uzun topu Nuno da Costa kafayla Hajradinovic'e indirdi. Hajradinovic, ceza sahasına sağdan girer girmez kaleyi yokladı ve top üstten dışarı çıktı.
41. dakikada kullanılan köşe vuruşundan sonra topla buluşan Dennis, ceza alanındaki Romulo'yu gördü. Romulo topu sağına çekip şutunu çekti ve kaleci güçlükle kurtardı.
44. dakikada Kasımpaşa'nın atağında da Costa'nın pasıyla ceza sahasına giren Brekalo, sol ayağıyla çaprazdan şutunu çekti ve top az farkla yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Uğur Sarı
Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, David Tijanic, Juan, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Nazım Sangare, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İzzet Malak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Nicholas Opoku, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Josip Brekalo, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Mortadha Ben Ouanes, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Cafu, Jhon Espinoza, Sinan Alkaş, Aytaç Kara, Yunus Emre Atakaya
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: David Tijanic (dk. 7) (Göztepe)
Sarı kartlar: Romulo (Göztepe), Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - İZMİR