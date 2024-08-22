Göztepe, kaleci Mateusz Lis'in imzasını resmen duyurdu

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'dan yuvaya döndürdüğü kaleci Mateusz Lis'in imzasını resmen duyurdu. Yönetimin aylardır transferi için uğraştığı 27 yaşındaki Polonyalı eldiven, dün akşam İngiltere'den geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllığına sarı-kırmızılılara imza attı. İzmir'de daha önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de Altay'da da forma giyen Lis, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a transfer edilmişti.

Geçen sezon 1'inci Lig'de kiralık olarak Göztepe kalesini koruyarak hem Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan hem de ligin en az gole geçit veren kalecisi olan Lis, ardından İngiltere'ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lis'in Southampton'dan alınması için haftalarca yönetime çağrı yapmıştı.

Göztepe, tecrübeli file bekçisiyle ilgili, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.