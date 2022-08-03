Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'ye kiraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'ye kiraladı

Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'ye kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'ye kiralandığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'ye kiralandığını duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta mücadele etmişti. Oyuncu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title