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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Miroslava Paskova'yı kadrosuna kattı

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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, smaçör pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki oyuncu Miroslava Paskova'yı transfer ettiğini duyurdu. Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yeni sezonda Sultanlar Ligi hedefiyle mücadele edecek.

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, smaçör pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki oyuncu Miroslava Paskova'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe'de transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu, Berra Eren, Hande Naz Sunar, Derin Ezgi Taşdemir ve Nursevil Gökbudak'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak da smaçör pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki Bulgar oyuncu Miroslava Paskova'nın transfer edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu Miroslava Paskova ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Miroslava Paskova" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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