Göztepe Kadın Sutopu Takımı Avrupa Arenasında Sezonu Açıyor

Güncelleme:
Göztepe Kadın Sutopu takımı, 14-16 Kasım tarihlerinde Malta'da düzenlenecek Conference Cup elemelerinde Türkiye'yi temsil etmek amacıyla mücadele edecek. Takım kaptanı ve başantrenör, uluslararası arenada başarı hedeflediklerini vurguladı.

Göztepe Kadın Sutopu takımı, 14-16 Kasım tarihlerinde Malta'da düzenlenecek olan Conference Cup elemeleri ile sezonu açıyor.

Conference Cup elemeleri A Grubu'nda yer alan Göztepe, Avrupa'nın en prestijli kupasında Türkiye'yi temsil etmek için suya girecek. Eleme grubunda 3 maç yapacak sarı-kırmızılı takım gruplardan çıkması halinde Conference Cup gruplarına kalacak. Eleme gruplarında ilk 2'de kalamadığı takdirde ise Avrupa macerasına Challenger Cup'ta devam edecek.

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için geldik"

Takım kaptanı Kübra Kuş, "Malta'daki bu turnuva bizim için kendimizi uluslararası arenada yeniden kanıtlama fırsatı. Takım olarak motivasyonumuz yüksek, turu en iyi dereceyle geçmek istiyoruz. Hedefimiz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak, takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

Turnuva öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Evangelos Pateros, "Avrupa arenasında çok defa oynamış genç bir takımız. Burada hedeflerimiz var. Eleme gruplarında göstereceğimiz performans, bize sezon içerisinde Avrupa'da bir yol çizecek. Milli takım kamplarında sakatlanan önemli oyuncularımız var fakat takımdaki diğer oyuncularımız da onların yerine oynayacak kapasitede. Buraya Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için geldik ve bundan sonraki turnuvalarda da Türk kadınının gücünü tüm Avrupa'ya göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin maç programı şöyle:

14 Kasım 2025 Göztepe-C.N. Sant Feliu

15 Kasım 2025 San Giljan ASC-Göztepe

16 Kasım 2025 Göztepe-SV Blau-Weıss Bochum - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
