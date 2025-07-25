Göztepe, Junior Olaitan ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Fransa Lig 2 ekibi Grenoble'den 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan ile her konuda anlaşmaya vardığını duyurdu. Olaitan, kısa süre içerisinde İzmir'e gelmesi bekleniyor.

Göztepe, Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, geçtiğimiz günlerde sağ bek Arda Okan Kurtulan, savunmacı Allan Godoi, orta saha Rhaldney, sol bek Amin Cherni ve golcü futbolcular Janderson ile Ibrahim Sabra'yı renklerine bağlamıştı. İzmir ekibi, şimdi de orta saha için Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble'da top koşturan Junior Olaitan ile her konuda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe gelmesini Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un çok istediği ifade edildi. Fransız ekibiyle Göztepe arasındaki son detayların karara bağlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Sürecin olumlu bir şekilde ilerlemesi halinde Beninli oyuncu, kısa bir süre içerisinde İzmir'e gelecek.

Fransa Lig 2'de 83 maça çıkan Junior Olaitan, 7 gol ve 7 asist kaydetmeyi başardı.

Öte yandan ilk olarak 2021 yılında Benin Milli Takımı'nın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, 32 maça çıkıp, 4 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı

4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı

Suriye Ordusu ile YPG arasında çatışma! Askerler esir alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.