Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 9 yaş altı takımından itibaren altyapıda forma giyen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan, geçen sezon Hollanda'nın Dordrecht takımında kiralık olarak forma giyen Seydine N'Diaye'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title