Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan İzmir derbisinde Göztepe, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Atınç Nukan'ın 90+7. dakikada attığı golle Göztepe, üç puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan İzmir derbisinde Göztepe deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Marco Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
35. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasının içinde topla buluşan Messaoudi'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil'in şutunda meşin yuvarlak direğe de çarparak dışarı gitti.
82. dakikada Celil'in ortasında ceza sahası içinde Ümit'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
89. dakikada Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde İbrahim Öztürk'ün şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kurtardı.
90+7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Atınç Nukan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul
Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Tolga Ünlü, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Onur Efe (Mehmet Gündüz dk. 75), Ceyhun Gülselam (Murat Berkan Demir dk. 86), Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya (Ali Kızılkuyu dk. 69), Caner Baycan (Yusuf Tekin dk. 86), Marco Paixao
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Kuban Altunbudak, Mehmet Onur Yıldız, Enes Yetkin, Arda Gezer, Murat Uluç
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Göztepe: Mateusz Lis, Yunus Emre Gedik (Fıratcan Üzüm dk. 82), Lasse Nielsen, Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Celil Yüksel (İzzet Furkan Malak dk. 90+1), Aliou Traore (David Tijanic dk. 90+1), Yalçın Kayan, Billel Messaoudi, Mame Diouf (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82)
Yedekler: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Tuğbey Akgün, Yiğit Yıldız
Teknik Direktör: Radomir Kokovic
Gol: Atınç Nukan (dk. 90+7) (Göztepe)
Kırmızı kart: Atınç Nukan (dk. 90+8) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yalçın Kayan, Ogün Bayrak, Lasse Nielsen, Fıratcan Üzüm (Göztepe), Caner Baycan, Onur Efe, Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım (Altay) - İZMİR