Göztepe, İzmir'deki ilk etap çalışmalarının tamamladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde İzmir'deki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde İzmir'deki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümündeki ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun gerçekleştirdi. İlk etap çalışmalarının ardından 2 gün izin yapacak Göztepe, 11 Temmuz Pazartesi günü kamp için Afyonkarahisar'a gidecek. Öte yandan Sports Republic ile yapılan ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmaların devam ettiği Göztepe'de, Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in önümüzdeki hafta süreçle ilgili basın toplantısı yapacağı duyuruldu. AA / Ali Korkmaz - Spor Altay İzmir Spor Haberler

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